Zambelli: 'Se eu tiver que cumprir pena, será na Itália'; VÍDEO

A deputada diz que acredita que permanecerá em território italiano porque "não temos um ditador no poder, não temos a autoridade ditatorial de Alexandre de Moraes e de seus comparsas da Supremo Corte".

"Eu sei que Deus está olhando pelo Brasil. Eu sei que nós podemos contar com ele. E é por isso que com a alma limpa, o coração tranquilo, eu vou me apresentar às autoridades, porque eu não estou aqui fugindo, eu estou aqui resistindo e vou continuar resistindo", completou.

Zambelli foi condenada pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) em maio de 2025 pela invasão dos sistemas do CNJ. A pena é de dez anos de prisão, além da perda do mandato parlamentar e do pagamento de multa.