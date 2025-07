PM que matou estudante pede medida protetiva contra pai da vítima

Os policiais militares Guilherme Augusto Macedo e Bruno Carvalho do Prado - réus pela morte do estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta, 22, em novembro do ano passado - entraram com um pedido de medida protetiva contra o pai da vítima, o médico Julio Cesar Acosta Navarro, 60.

A solicitação foi encaminhada na sexta-feira (25) pela defesa dos policiais militares, que estão em liberdade. A Justiça ainda não se manifestou sobre o pedido.

Macedo foi o autor do tiro que atingiu o estudante na barriga dentro de um hotel na Vila Mariana, na zona sul da capital paulista. Os dois PMs perseguiram o jovem após ele ter dado um tapa no retrovisor da viatura em que ambos estavam. As cenas foram registradas pelas câmeras corporais que os agentes usavam.