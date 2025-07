Morango do amor: Conselho de Odontologia emite alerta para riscos

A receita, que leva o morango envolvido por brigadeiro branco e caramelo, é inspirada na maçã do amor e, segundo o CFO, pode causar fraturas no dente por conta da casquinha do doce. Para pacientes que possuem restauros, especialmente nos dentes da frente, a atenção deve ser redobrada.

A dica, nesses casos, é começar a comer a sobremesa pela parte mais fina do caramelo com o auxílio dos dentes incisivos ou cortar a casca com uma faca. Para mastigar, o indicado é utilizar os dentes molares,

Por conta do elevado nível de açúcar utilizado no doce, os dentistas alertam para a cárie, que é causada justamente pela alta ingestão de açúcares e carboidratos. O CFO recomenda a escovação e higienização dos dentes com fio dental logo após o consumo do morango do amor para remover, além dos resíduos, o caramelo, que tende a grudar com maior facilidade.

Por último, o conselho alerta também para pacientes que possuem facetas, próteses fixas ou removíveis e aparelhos que, assim como o popular doce, não devem consumir com frequência alimentos que sejam duros ou pegajosos.