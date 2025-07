Ciclone deixa mais de 340 mil sem luz no Rio Grande do Sul

A formação de um ciclone extratropical no litoral do Rio Grande do Sul deixou 346 mil pessoas sem luz na região metropolitana de Porto Alegre e no litoral norte até o fim da tarde desta segunda-feira (28).

Parte do Rio Grande do Sul esteve sob alerta laranja e vermelho do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ao longo do dia, com ventos que superaram 100 km/h.

Em Porto Alegre, o vento marcou 105 km/h nas proximidades do Clube dos Jangadeiros, na zona sul, e 64 km/h nas proximidades do aeroporto Salgado Filho. Em Canguçu, no sul do estado, o vento marcou 102 km/h.