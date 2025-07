FGV abre inscrições para vestibular 2026

O conteúdo das provas é baseado no currículo do ensino médio, com bibliografia e orientações específicas por curso disponíveis no site do vestibular. Os candidatos da modalidade Enem devem enviar o boletim com as notas até os prazos estabelecidos.

Também é possível solicitar isenção da taxa de inscrição, desde que o estudante tenha cursado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e esteja inscrito no Cadastro Único do governo federal.

Cronograma

Vestibular tradicional e Vestibular por Demanda Social e Diversidade:

Inscrições: 28 de julho a 16 de setembro de 2025

Pedido de isenção da taxa: até 9 de setembro de 2025

Inclusão de nome social: até 16 de setembro de 2025

Envio de laudo médico (PcD): até 16 de setembro de 2025

Documentos obrigatórios da modalidade DSD: até 16 de setembro de 2025

Divulgação do cartão de confirmação: 13 de outubro de 2025

1º dia de prova: 2 de novembro de 2025

2º dia de prova (Direito SP, EESP e Dupla Graduação): 3 de novembro de 2025

Ingresso via Enem

Inscrições: 28 de julho de 2025 a 9 de janeiro de 2026

Pedido de isenção da taxa: até 2 de janeiro de 2026

Inclusão de nome social: até 10 de janeiro de 2026

Exames internacionai

Inscrições: 28 de julho de 2025 a 2 de janeiro de 2026

Envio de documentos obrigatórios: até 2 de janeiro de 2026

Inclusão de nome social: até 2 de janeiro de 2026

Olimpíadas do Conhecimento