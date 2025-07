Flávio Bolsonaro ataca Lula e minimizas fala de Eduardo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta segunda-feira (28) que as portas da Casa Branca estão fechadas para negociação com o governo Lula (PT) no âmbito das tarifas de 50% impostas pela gestão Donald Trump.

O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que a postura do petista foi a responsável por essa inviabilidade no diálogo.

"O Lula parece não querer negociar porque está alimentando uma discórdia, atacando o presidente Trump a todo momento. Sempre que pega o microfone não parece o presidente da República de uma nação com a importância e o tamanho do Brasil, parece um bêbado discutindo num bar como se estivesse com um amiguinho", disse o senador em entrevista à rádio Itatiaia.