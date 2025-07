Praticante de highline morre após queda na Chapada dos Veadeiros

Um praticante de highline morreu na sexta-feira (25) depois de despencar de uma altura de 50 metros na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás (GO).

O acidente aconteceu próximo à Cachoeira da Usina, quando Gustavo Guimarães Rodrigues, 29, o Gusta, como era chamado pelos amigos, se desequilibrou e caiu, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmou o óbito ainda no local do acidente. O corpo foi encontrado em pedras à margem do poço da cachoeira.