Tráfico explode na Amazônia; facções também aumentaram

"Não adianta mandar helicóptero, porque você chega a Tabatinga e fica sem combustível. Não há onde abastecer", diz Mello, que também a coronel na PM do Pará.

Para além da lavagem de dinheiro, segundo Mello, estados do Norte também têm tentado combater o domínio de outras atividades econômicas, como ocorre em locais do Rio de Janeiro, por exemplo, com o controle de comércio e de serviços.

Esse pode ser um dos motivos para a região, apesar do aumento na apreensão de drogas, registrar índices de violência abaixo dos verificados em estados do Nordeste. "Há seis meses, no Ceará, houve um surto de cabos de internet quebrados e de fiações arrancadas. Isso é uma cópia do modelo de negócio que funcionou no Rio de Janeiro e eles começaram a fazer no Nordeste."