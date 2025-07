Lula mira antigo cinturão vermelho do PT em SP

A nova etapa do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), lançada por Lula (PT) em Osasco (SP) nesta sexta-feira (25), teve como foco regiões em que o partido perdeu força eleitoral nos últimos anos.

O evento, realizado no bairro Jardim Rochdale, área marcada por alta vulnerabilidade social, reuniu aliados com pretensões de disputar as eleições em 2026, mas foi esvaziado por prefeitos oposicionistas que receberão os investimentos.

Além de deputados federais e estaduais das bancadas paulistas de PT e PSOL, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), cotado para disputar o governo estadual com apoio petista, ocupou a primeira fila do palco. A bancada estadual do PT já avalizou a aliança, mas o PSOL ainda não se posicionou.