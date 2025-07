Disfagia: dificuldade para engolir não deve ser banalizada

No Parkinson, há prejuízos na programação motora e na sensibilidade do ato de engolir. Já no Alzheimer, o problema surge mais com alterações cognitivas, como não reconhecer que é hora de comer ou não manter atenção no ato de engolir.

Outra razão envolve a sarcopenia, perda de massa muscular natural que também atinge a musculatura responsável pela deglutição.

Um fator de risco é a saúde bucal precária que prejudica a mastigação.