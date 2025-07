Motta e Alcolumbre estão 'na mira' dos EUA, diz Eduardo Bolsonaro

"Relembro aqui que quando Rodrigo Pacheco [ex-presidente do Senado] perdeu visto, foi porque não pautou nenhuma das dezenas de pedidos de impeachment na sua mesa. Fez parte desse aparato que sustentou regime brasileiro", disse, em entrevista ao programa do YouTube Oeste com Elas.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse nesta sexta-feira (25) que os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), respectivamente, podem ser alvos de sanções do governo de Donald Trump, dos Estados Unidos.

"Davi Alcolumbre, ele não está nesse estágio ainda, mas certamente está no foco do governo americano. Tem possibilidade de não ser sancionado, não acontecer nada com visto dele, se não der respaldo ao regime. E também Hugo Motta, porque na Câmara dos Deputados, tem a novidade da lei da anistia. Impeachment de ministro fica a cargo do presidente do Senado, anistia fica a cargo do presidente da Câmara", completou.

Eduardo disse ainda que os presidentes das duas Casas não são iguais ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) e que a resolução para a sobretaxa não está no Brasil.

"Se o Brasil não conseguir pautar anistia, se Brasil não conseguir, ainda que num segundo passo, o impeachment do Alexandre de Moraes, a coisa ficará ruim", afirmou o deputado.