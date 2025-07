Lula tem influência desafiada na divisão de cargos do PT

As divergências têm sido expostas em reuniões com o presidente eleito da legenda, Edinho Silva. Ex-prefeito de Araraquara e ex-ministro, Edinho era o nome favorito de Lula para o cargo e tem comunicado a correligionários que o presidente da República quer participar da escolha dos integrantes da executiva.

Líderes do PT têm demonstrado resistência à vontade do presidente Lula de participar da escolha de quem fará parte da direção da sigla pelos próximos quatro anos. Os grupos políticos que atuam dentro da legenda dizem que as indicações cabem a eles.

Lula é da corrente CNB (Construindo um Novo Brasil), que conseguiu maioria no diretório nacional. Mas mesmo dentro deste grupo há resistência à influência do chefe de governo. Correntes são os nomes pelos quais são conhecidas as forças políticas que disputam poder dentro do PT.

A CNB conseguiu 51% dos votos, o que garante maioria absoluta do diretório nacional sem necessidade de negociar com outras forças.

Atual vice-presidente do partido e principal nome da CNB no Rio de Janeiro, o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, contou que Edinho disse a integrantes da corrente que Lula gostaria que o ex-ministro e ex-presidente do PT José Dirceu fizesse parte do diretório nacional. A conversa teria sido em 15 de julho.