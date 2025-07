Homem invade prédio e mata a ex-companheira a tiros

Ao todo, segundo o documento, foram 1.492 vítimas ?63,6% delas negras? em um total de 3.700 mulheres mortas. Enquanto o número total de assassinatos registrou queda ante as 3.937 mortes de 2023, o indicador do feminicídio patinou para cima (1,2%) na comparação com os 1.475 óbitos do ano retrasado.

Dados do 190 mostram que, a cada minuto, ao menos duas pessoas acionaram a Polícia Militar para notificar um caso de violência doméstica em 2024.