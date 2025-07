Mulheres negras são 63% das vítimas de feminicídio no Brasil

No ano passado, as mulheres negras seguiram como as principais vítimas de violência contra a população feminina no Brasil. Os dados constam do mais recente Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado na última quinta-feira (24). O documento contabiliza os números registrados em 2024.

O estudo aponta que as mulheres negras somaram 63,6% das vítimas de feminicídio no período, enquanto percentual de mulheres brancas foi de 35,7%. Ao todo, ao quatro vítimas do sexo feminino foram mortas por dia, considerando o público feminino total. O número de 1.492 mulheres assassinadas referente ao ano passado é o maior número já registrado desde 2015 e representou alta de 0,7% em relação a 2023.

Segundo o Censo 2022 do IBGE, cerca de 55% das mulheres brasileiras são negras (a soma de quem se autoidentifica como preta ou parda, segundo o critério usado por grande parte dos pesquisadores e movimentos sociais).