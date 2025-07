Marcos do Val desobedece decisão do STF e viaja aos EUA

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) viajou para os Estados Unidos, contrariando decisão recente expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Informações públicas do Governo dos Estados Unidos apontam que o parlamentar desembarcou em Miami na quinta-feira (23). A saída do senador do país foi noticiada inicialmente pelo portal UOL e confirmada pela Folha de S.Paulo.

Marcos do Val é investigado por ter feito campanha nas redes sociais contra os policiais federais que atuavam na investigação da trama golpista. Foi por conta dessa investigação que houve decisão para apreensão do passaporte dele em agosto de 2024, quando passou a ser investigado e teve as redes sociais bloqueadas.