Mortes violentas no Brasil chegam a mínima histórica

O resultado do ano passado é o menor da série histórica, que começou em 2011, e representou uma queda de 5% em relação a 2023 (o primeiro do petista) e de 8% em relação a 2022 (o último do capitão reformado).

O Brasil registrou 44.127 mortes violentas intencionais em 2024, seguindo uma tendência de queda nos assassinatos que teve início em 2018, mostram dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgados nesta quinta-feira (24) - ou seja, esse movimento começou no fim do governo de Michel Temer (MDB) e continuou nas gestões de Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT).

As mortes decorrentes de intervenção policial foram 6.243 em 2024. Houve queda de 2,7% na comparação com 2023 (6.413 mortos), um em ritmo menor do que a redução geral de assassinatos. Isso fez com que, no universo das mortes violentas intencionais do país, aumentasse a proporção da letalidade policial. Entre as 27 unidades da federação, 12 tiveram aumento nas mortes causadas por policiais, o que freia uma queda ainda maior da violência.

Esse cenário já vem se repetindo nos últimos anos. Enquanto o total de mortes violentas em todo o país teve uma redução de 31% na comparação de 2024 com 2017 (o último ano antes do início da queda), o número de pessoas mortas por policiais teve um aumento de 21% nesse mesmo período ?foi de 5,179 casos para 6.243.

Mesmo com a queda contínua nas estatísticas de homicídios desde 2018, com exceção de um aumento em 2020, a preocupação com a segurança aumentou no país. Em abril deste ano, pesquisa Datafolha mostrou que mais da metade dos brasileiros (58%) percebia aumento da criminalidade.