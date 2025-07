Avião da era soviética com dezenas a bordo cai na Rússia; VÍDEO

Um avião de passageiros Antonov An-24, com quase 50 anos de uso, caiu nesta quinta-feira (24) em uma área de floresta densa na região de Amur, no extremo leste da Rússia, próximo à fronteira com a China. Segundo autoridades locais, não há sobreviventes entre as cerca de 50 pessoas que estavam a bordo, incluindo crianças.

A aeronave, operada pela companhia regional Angara Airlines, saiu de Blagoveshchensk rumo a Tynda quando desapareceu dos radares durante a aproximação para pouso. Equipes de resgate localizaram a fuselagem em chamas com o auxílio de um helicóptero, a cerca de 15 quilômetros do destino final.