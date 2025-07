Entenda o que já se sabe sobre depredações de ônibus em SP

Importantes cidades paulistas enfrentam uma onda de vandalismo contra ônibus. Somente na capital, o número de coletivos depredados passa de 500, conforme contagem da SPTrans, empresa ligada à prefeitura de Ricardo Nunes (MDB) que controla o serviço no município. A polícia não confirma o número.

A prisão na noite desta terça-feira (22) do suspeito de planejar uma série de ataques a ônibus em cidades da região metropolitana de São Paulo colocou pela primeira vez autoridades policiais do estado diante de um elemento que pode efetivamente ser uma peça importante para explicar ao menos uma parte da onda de depredações iniciada no mês passado.

Edson Aparecido Campolongo, 68, foi identificado como o autor de mais de uma dezena de atos de vandalismo. Somente no último dia 17 de julho, ele teria sido responsável por 16 atentados, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ele está preso preventivamente ?sem prazo fixo para a duração da reclusão. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dele até a publicação deste texto.

Campolongo é motorista concursado da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) há 30 anos e no último ano trabalha para um chefe de gabinete do órgão sob o comando da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Intimado, o suspeito compareceu à sede do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) em São Bernardo do Campo, e confrontado com imagens que comprovavam sua presença nas cenas de alguns crimes, ele confessou ter planejado e executado ao menos 18 ataques. Autoridades apresentaram números divergentes sobre a quantidade de atentados praticados por Campolongo.