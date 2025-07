Oruam é enviado a Bangu 3, presídio destinado ao Comando Vermelho

Embora Marcinho VP não tenha relação com a carreira musical do filho, Oruam já despertou polêmicas por causa do pai. Em 2022, usou uma camiseta com uma foto de Marcinho e a palavra "liberdade" durante uma apresentação no Lollapalooza. Na época, o cantor disse que o pai errou, mas que estava pagando pelos crimes e que ele gostaria que o familiar pudesse ser liberto com a cabeça erguida.

Oruam também tem tatuado na barriga o rosto de Marcinho VP e de Elias Maluco, aliado do pai morto em 2020. Elias foi condenado à prisão em 2007 pela morte do jornalista Tim Lopes, que apurava uma reportagem sobre abusos sexuais de menores de idade e de tráfico de drogas na Vila Cruzeiro. Oruam já chamou Elias de tio nas redes sociais.

Na música, o rapper é autor do hit "Oh Garota Eu Quero Você Só pra Mim", que foi a mais tocada do Brasil em janeiro, e tem mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Além do Lollapalooza, ele já se apresentou no Rock in Rio e foi atração musical do cruzeiro de Neymar.