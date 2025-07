Vacinas contra gripe e Covid reduzem risco de infarto e AVC

Além da gripe e da Covid-19, outras vacinas também mostram impacto na saúde cardiovascular. A vacina contra herpes zoster, por exemplo, tem eficácia superior a 90% na prevenção da doença e foi associada a uma redução de mais de 50% nos eventos cardiovasculares. Já a vacina contra o VSR (vírus sincicial respiratório), indicada para idosos, mostrou 89% de eficácia na prevenção de infecções pulmonares.

A vacina contra o HPV, tradicionalmente usada na prevenção do câncer do colo do útero, também pode ter efeito protetor cardiovascular. Estudos associam a infecção por HPV a um risco até quatro vezes maior de doença arterial coronária e AVC. A vacinação, com eficácia próxima de 100%, foi associada à normalização desse risco em mulheres imunizadas.

"Esses dados vêm sendo confirmados por metanálises e revisões sistemáticas. E agora, com essa diretriz europeia, a vacinação passa a ser reconhecida como o quarto pilar da prevenção cardiovascular, ao lado do controle da hipertensão, diabetes e colesterol", afirma Argenta.