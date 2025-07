Suspeito de atacar 18 ônibus fez posts contra Lula e Moraes

O suspeito de realizar ao menos 18 ataques a ônibus na região metropolitana de São Paulo alegou motivação política ao confessar os crimes durante depoimento a agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São Bernardo do Campo. As informações são da Polícia Civil.

Edson Aparecido Campolongo, 68, era motorista concursado da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) há 30 anos e trabalhava para um chefe de gabinete do órgão sob o comando da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Em seu perfil no Facebook, Campolongo fez diversas postagens com críticas ao governo do presidente Lula, ao PT e às decisões do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Segundo o delegado Júlio César de Almeida, responsável pela investigação, ele afirmou algumas vezes que sua intenção era mobilizar pessoas para mudar o país.