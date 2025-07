Polícia diz que padrasto confessou ter envenenado jovem

Ainda segundo a polícia, Ademilson Ferreira dos Santos, que está preso, relatou ter pedido para a mulher comprar o chumbinho. Ela teria pago R$ 25 no produto, que seria usado para matar ratos na casa em que viviam.

A polícia afirmou que o padrasto de Lucas da Silva Santos, 19, confessou ter misturado chumbinho em um bolinho de mandioca servido para o jovem, que morreu no domingo (20) em um hospital em São Bernardo do Campo (SP).

A reportagem não conseguiu localizar a defesa dele.

Os bolinhos tinham sido preparados pela irmã de Ademilson e entregues para a família naquela noite.

Segundo a polícia, o homem, que teria ingerido uma pequena quantidade de chumbinho, disse que tinha como objetivo o suicídio. "Eu queria me matar, eu queria me matar, eu queria acabar com a minha vida, entendeu? E aí dei um pouquinho para cada um, e o mais que sofreu foi o Lucas", acrescentou.