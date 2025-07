Sauber deixa de ser pior equipe da F1 e pressiona Bortoleto

Apesar da desvantagem nas corridas, nas classificações a postura do jovem tem promovido uma disputa mais acirrada com seu companheiro de equipe. Os dois estão empatados, com sete vantagens para cada um nas formações de grid, levando em consideração as 12 corridas oficiais e as duas provas sprint.

Com a Sauber em ascensão depois de um início de temporada difícil, ainda como reflexo de ter sido a pior equipe do grid em 2024, quando somou apenas quatro pontos, a segunda metade do campeonato reserva oportunidades concretas para que o brasileiro mostre todo o seu potencial também nas corridas.

O primeiro desafio será no próximo domingo (27), com o GP da Bélgica, às 10h (de Brasília).