Morre a pequena Emily, baleada em festinha de aniversário

A menina Emily Vitória Guimarães, de seis anos, morreu após ser baleada na cabeça durante uma festa de aniversário infantil em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O crime aconteceu na noite de domingo (20), no bairro de Jardim Jordão.

O autor dos disparos foi preso em flagrante. Sem identidade divulgada, ele alegou à imprensa, na porta da delegacia, que agiu em legítima defesa, afirmando ter sido perseguido e que teria entrado na casa para se proteger. A polícia ainda não confirmou a versão, nem detalhou a motivação do crime. Testemunhas disseram que o jovem baleado seria o verdadeiro alvo.

Segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado, o número de crianças feridas por tiros no Grande Recife em 2025 já é o maior desde o início da série histórica, em 2019. No primeiro semestre deste ano, dez crianças com menos de 12 anos foram baleadas; duas delas morreram. O número é o dobro do registrado no mesmo período de 2024.

*Com informações do G1 e Folhapress