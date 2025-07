Disputa sobre taxação dos EUA ainda divide deputados na Câmara

A possibilidade de os Estados Unidos aplicarem tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto provocou reações divergentes na Câmara dos Deputados. Enquanto o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), considera o impasse uma responsabilidade exclusiva do governo federal, o presidente da Comissão de Finanças, Rogério Correia (PT-MG), critica a medida e defende reação do Brasil.

“Esse não é um problema nosso, é um problema entre governos”, afirmou Sóstenes em entrevista à Rádio Câmara nesta sexta-feira (18). Para ele, a Câmara só deve se envolver se for provocada formalmente pelo Executivo, o que, segundo o deputado, ainda não ocorreu.