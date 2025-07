Polícia acha ossos em terreno de suspeito por sumiço

A Polícia Civil de Ilha Solteira (SP) encontrou fragmentos de ossos queimados no endereço do suspeito no caso da estudante Carmen de Oliveira Alves, 25, aluna da Unesp (Universidade Estadual Paulista) desaparecida há 36 dias.

"Primeiro, iremos verificar se são ossos humanos. Após, será extraído material genético para comparação com o material coletado com a genitora da vítima", explica o delegado responsável pelo caso, Miguel Rocha.

Durante esse processo, as buscas por Carmen continuam. A partir deste sábado (19), a polícia irá fazer uma nova varredura no entorno do imóvel de Yuri Amorim da Silva ?namorado da estudante e principal suspeito. Agora, os trabalhos contarão com a ajuda de professores da Unesp, dentre eles um geólogo que deve fazer um mapeamento subsolo em busca de indícios, como a bicicleta desaparecida com a jovem ou eventualmente um cadáver.

Também neste fim de semana, a Marinha chega à cidade de Ilha Solteira para ajudar em buscas nos rios do município, a 660 quilômetros da capital paulista.

O que se sabe