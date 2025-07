Tempo seco: veja cuidados para evitar resfriados e alergias

O corpo humano sofre com os efeitos do tempo seco principalmente nas vias respiratórias, aumentando o risco para infecções como gripe e pneumonia. Idosos, crianças e pessoas com o sistema imunológico comprometido têm mais chances de contrair, dizem especialistas.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices de umidade inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Por isso, cuidados com o corpo devem ser redobrados durante este período.

Preparem os lencinhos e os umidificadores. A Defesa Civil paulista emitiu alerta de tempo seco em todo o estado até domingo (20), com riscos de incêndio. Na capital paulista, a umidade relativa do ar pode cair a apenas 20% nesta quinta-feira (17).

"É como se a parte interna do sistema respiratório estivesse descamando. Então, a primeira barreira do nosso sistema contra vírus e contra bactérias fica comprometida", diz Marcelo Rabahi, pneumologista do Hospital Israelita Albert Einstein.

Além disso, pessoas com doenças crônicas respiratórias, como asma, bronquite e rinite, possuem mais chance de entrarem em crise, segundo Elie Fiss, do Hospital Sírio-Libanês. A pele também pode sofrer com ressecamento e irritação, segundo o médico.

O último boletim InfoGripe da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), divulgado nesta quinta-feira (17), revelou uma diminuição do número de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) na maior parte do país na semana de 6 a 12 de julho. Ainda assim, os números continuam altos na maioria dos estados, incluindo São Paulo.