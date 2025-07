Bolsonaro se exime de culpa e ignora pressão de filho

A estratégia de se esquivar é comum a Bolsonaro. Em interrogatório recente no STF (Supremo Tribunal Federal), por exemplo, ele classificou de "malucos" seus apoiadores que acamparam diante de quartéis em 2022 para protestar contra a eleição de Lula e cobrar uma intervenção militar no país.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se esquivou nesta quinta-feira (17) de qualquer responsabilidade pela decisão de Donald Trump de sobretaxar o Brasil. Ele ainda agradeceu a Deus pela eleição do aliado nos Estados Unidos e culpou o governo Lula (PT) pelo entrave comercial e político com os americanos.

Nesta quinta-feira, pressionado pela sobretaxa de 50% aos produtos importados brasileiros, Bolsonaro disse não ter "essa liberdade toda" com Trump, mas pediu a devolução do passaporte dele para ir aos EUA negociar com o republicano.

Mesmo tendo sido citado por Trump na carta em que o Brasil foi comunicado do tarifaço, Bolsonaro atacou o governo Lula e disse que as taxas não estão sendo aplicadas somente ao Brasil ?desconsiderando assim as diferenças de alíquota, na comparação com outros países.

O ex-presidente também ignorou os apelos de sanção feitos pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) aos Estados Unidos, onde está desde março para pressionar o governo americano a tomar medidas contra o STF (Supremo Tribunal Federal) diante da investigação da trama golpista.