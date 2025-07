Brasil tem queda de 78% nos casos de dengue em relação a 2024

Nos primeiros seis meses de 2025, o Brasil registrou uma queda de 78% nos casos de dengue em relação ao mesmo período do ano passado. Até junho de 2025, foram 1,2 milhão de casos confirmados contra 5,6 milhões nos primeiros seis meses de 2024.

Segundo especialistas, a redução é um reflexo do aumento de pessoas já contaminadas pelo vírus do ano passado, o que faz com que haja mais anticorpos na população, e portanto, menos contaminações e menos casos este ano.

"Então, não tinha mais gente para ter dengue pelo sorotipo 2, é o esgotamento dos suscetíveis", afirma Kleber Luz, professor do Instituto de Medicina Tropical da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e parte do comitê de dengue da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia).