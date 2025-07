Inscrição para comprar ingressos da Copa-2026 começa em setembro

Segundo a Fifa, haverá várias fases distintas de venda de ingressos, nas quais pode haver diferença nos processos de compra, métodos de pagamento e benefícios, com os detalhes completos de cada fase a serem divulgados nos próximos meses.

De acordo com o The New York Times, a entidade planeja repetir o modelo adotado na Copa de Clubes, com a venda dos ingressos seguindo um modelo de precificação dinâmica, com os valores flutuando de acordo com a demanda.

No documento da candidatura "United" para sediar a Copa do Mundo, os três países apresentaram uma estimativa de US$ 1,8 bilhão (R$ 10 bilhões) de receita com a venda de ingressos. A projeção foi descrita como "conservadora".