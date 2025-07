Ryan Francisco rompe ligamento cruzado do joelho

O atacante Ryan Francisco sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho esquerdo. A lesão ocorreu durante o treino desta terça-feira, no SuperCT.

Ryan torceu o joelho na parte final do treino e precisou deixar a atividade imediatamente. O atacante foi encaminhado ao hospital Albert Einstein, onde passou por ressonância magnética.

O exame apontou a necessidade de cirurgia para correção das lesões. O São Paulo ainda não informou a data da operação.