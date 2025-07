Tarcísio tem idas e vindas em crise do tarifaço de Trump

Entenda as idas e vindas na reação de Tarcísio às movimentações de Trump:

Endosso a Trump e recado ao STF

O governador compartilhou nas redes sociais a carta de Donald Trump em apoio a Bolsonaro divulgada no dia 7 de julho. Aquela tinha sido a primeira manifestação pública do americano a respeito do processo a que Bolsonaro responde na Justiça brasileira. No documento, o presidente americano chama a ação que apura o envolvimento do ex-presidente da trama golpista de "caça às bruxas". Tarcísio endossou as críticas e afirmou que Bolsonaro deve ser julgado "somente pelo povo brasileiro, durante as eleições", em referência à atuação do STF.

Ataque direto ao governo Lula

Após o anúncio das tarifas, em 9 de julho, o governador fez críticas mais diretas ao governo Lula. Nas redes sociais, Tarcísio culpou o presidente e eximiu Bolsonaro na articulação que resultou no aumento das tarifas.