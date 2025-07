Luisa Stefani e Salisbury são derrotados e ficam com o vice

Foi a segunda participação de Luisa Stefani em uma final de duplas mistas. A paulista de 27 anos foi campeã do Australian Open de 2023 ao lado do gaúcho Rafael Matos. Nas duplas femininas, a brasileira tem como melhores campanhas as semifinais no US Open em 2021 e 2023.

Para Verbeek, atual número 31 do mundo no ranking de duplas, foi o primeiro título de slam na carreira. Siniakova, por sua vez, já tinha no currículo dez títulos de slam nas duplas femininas. Nas mistas, porém, foi sua primeira conquista. A tcheca é a atual líder do ranking de duplas na WTA.

Para Salisbury, a final desta quinta-feira era sua segunda chance de ser campeão pela primeira vez em Wimbledon, diante de sua torcida. Ele foi vice nas mistas em 2021 e, nas duplas masculinas, alcançou as semifinais em 2018, 2021 e 2022, mas jamais chegou à decisão.

O jogo

A partida começou bem para Stefani e Salisbury, que tiveram um break point já no primeiro game, mas Verbeek e Siniakova se salvaram após um bom saque do holandês. Depois disso, o jogo ficou equilibrado, com as duas parcerias confirmando seus serviços sem problemas. Foi aí que, no oitavo game, Stefani cometeu uma dupla falta, cedendo duas chances de quebra. A brasileira, porém, escapou. Verbeek mandou uma devolução na rede, e Siniakova fez um retorno longo demais no ponto seguinte.

Sem outros break points, o set só foi decidido no tie-break. O game de desempate até começou bem para Stefani e Salisbury, que conseguiram um mini-break ao vencerem um rali no saque de Verbeek, mas o britânico perdeu os dois pontos com seu serviço logo depois. Holandês e tcheca aproveitaram, abriram 4/1 quando Sianiakova confirmou seus serviços e abriram 5/1 ganhando uma disputa na rede. Brasileira e britânico encostaram no placar ganhando um rali de 18 golpes, mas Siniakova fez um voleio vencedor para abrir 6/3. No ponto seguinte, Stefani errou um voleio, o que deu números finais à parcial: 7/6(3) para Verbeek e Siniakova. Foi o primeiro tie-break que Stefani e Salisbury perderam em toda a campanha. Até a final, a parceria havia vencido todos os cinco games de desempate dispitados.