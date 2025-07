Palmeiras anuncia contratação de Ramón Sosa até 2030

O atacante será o 13º paraguaio a vestir a camisa do Palmeiras e destacou a parceria com Gustavo Gómez: "Sempre converso com o Gómez. Ele me falou muito sobre como é o clube, sobre as pessoas que trabalham aqui, os jogadores. Ele ajudou na minha decisão de vir para cá e, agora que estou aqui, pude ver como é um clube incrível", contou.

O Palmeiras conta atualmente com nove estrangeiros no elenco: os paraguaios Ramón Sosa e Gustavo Gómez, os argentinos Agustín Giay, Aníbal Moreno e Flaco López, os uruguaios Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres e o colombiano Richard Ríos.