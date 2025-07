Com Lucas e Ferreirinha, Crespo tem elenco quase completo

Com a recuperação de Lucas e Ferreirinha, Hernán Crespo deve ter o elenco quase completo para a estreia no comando do São Paulo, contra o Flamengo.

Os dois atacantes voltaram a treinar com o elenco no início da semana. Ambos viajam com o grupo e reforçam a equipe para o duelo de sábado, no Maracanã.

Crespo terá quase todo o grupo disponível para a estreia no comando técnico. As únicas baixas certas são Calleri, que só deve retornar em 2026, e Luiz Gustavo, ainda sem previsão de volta.