Trump confirma presença na final da Copa do Mundo de Clubes

O torneio ampliado de clubes tem sido amplamente visto como um ensaio para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada conjuntamente pelos Estados Unidos, Canadá e México, com um recorde de 48 seleções nacionais participantes.

O presidente dos EUA, Donald Trump, vai comparecer à final da Copa do Mundo de Clubes no domingo (13), em East Rutherford, Nova Jersey. A presença do republicano foi anunciada por ele em contato com jornalistas.

A final do Mundial de Clubes, no MetLife Stadium, será uma prévia da partida do campeonato do próximo ano, com a casa dos times da NFL New York Jets e Giants também sediando a final de 2026.

"Recebemos um grande apoio do governo e do presidente com a força-tarefa da Casa Branca para o Mundial de Clubes da Fifa e para a Copa do Mundo da Fifa no próximo ano", disse Infantino.

Trump não tem evitado os holofotes dos grandes eventos esportivos durante seu segundo mandato, tornando-se o primeiro presidente em exercício a comparecer a um Super Bowl em fevereiro, e em maio anunciando Washington como sede do Draft da NFL de 2027 diretamente do Salão Oval.