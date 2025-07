Mãe e padrasto são presos por morte de criança de 2 anos

Mãe e padrasto de uma menina de dois anos que morreu com sinais de violência no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, zona norte do Rio, foram presos em flagrante na sexta-feira (4). O casal é suspeito de homicídio qualificado.

Leia também: Com aval da mãe, menina de 10 anos é estuprada pelo padrasto

Géssika de Souza Anacleto e Nicolas Souto Mesquita tiveram a prisão convertida em preventiva (sem prazo) neste domingo (6) pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público, que apontou a gravidade do caso e indícios de autoria e materialidade do crime.