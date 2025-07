Ônibus tomba na Raposo Tavares: 5 em estado grave

O acidente acidente no km 176, por volta das 5h30, no sentido leste (Alambari).

Um ônibus tombou no final da madrugada, na rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Itapetininga, interior de São Paulo, e deixou diversas pessoas feridas, ao menos cinco em estado grave, segundo o Corpo de Bombeiros, que atende a ocorrência.

Ao menos cinco pessoas ficaram em estado grave, sendo que uma delas ficou presa às ferragens e teve um dos membros amputados.

Segundos os bombeiros, diversas vítimas foram feridas, mas com menor gravidade, e ficaram do lado de fora do coletivo.

Diversas viaturas dos bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Rodoviária estão no local.