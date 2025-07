Orientação médica: Bolsonaro sai de cena de olho na eleição e STF

No sábado, hospedado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, ele optou por não receber ninguém e se manteve mais recluso até o momento de seguir para a Paulista.

O ex-presidente está inelegível em razão de condenações no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e também é réu no caso da trama golpista. A expectativa entre assessores de ministros e advogados envolvidos no processo é que o julgamento ocorra em setembro.

No ato, ele indicou que não pretende, por ora, falar de uma eventual passagem de bastão. No entanto, declarou que não seria necessário ser presidente para comandar o país. "Se vocês me derem, na ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil", declarou.