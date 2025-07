Massa de ar polar derruba temperatura mínima para -9,1°C no RS

A massa de ar polar que atinge o Sul do Brasil derrubou as temperaturas para abaixo de zero pelo segundo dia seguido no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina nesta quarta-feira (2).

Uma estação de medição em Pinheiro Machado, no sul do Rio Grande do Sul, registrou -9,1°C pela manhã - a temperatura mais baixa do ano no estado, de acordo com a MetSul Meteorologia.

Também nesta quarta, a temperatura chegou a -6,8ºC em São José dos Ausentes, localizada próxima à divisa com Santa Catarina e considerada a cidade mais fria do Rio Grande do Sul. Em Soledade, no centro-norte do estado, a marca foi de -6,1ºC.