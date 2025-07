Acerto do Corinthians com Memphis revolta as Brabas

O acerto de parte da dívida milionária do Corinthians com o atacante Memphis Depay gerou revolta no time feminino, que possui parcelas de premiações atrasadas.

O UOL apurou que jogadoras do atual elenco do Timão - e algumas que deixaram o grupo no início da temporada - manifestaram profundo incômodo com o tratamento desigual entre os departamentos masculino e feminino.

O estopim da revolta foi a divulgação da quitação de parte da dívida do Corinthians com o holandês, no valor de R$ 1,4 milhão - em direitos de imagem. O estafe do jogador notificou o Timão extrajudicialmente sobre a dívida, na semana passada. Resta, ainda, o pagamento dos R$ 4,7 milhões que o jogador tem direito, por força contratual, pela conquista do título paulista deste ano.