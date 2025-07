Administração lidera ranking de cursos com mais bolsas oferecidas

Entre os cursos com maior número de bolsas nesta edição, administração ocupa a primeira posição, com 13.774 vagas, sendo que 9.275 integrais e 4.499 parciais. Na sequência aparece o curso de direito, totalizando 13.152 bolsas ?sendo 4.277 integrais e 8.875 parciais.

As inscrições para o segundo semestre do Prouni (Programa Universidade para Todos) estão abertas. Ao todo, 211 mil bolsas de estudos estão disponíveis neste processo. De acordo com o MEC (Ministério da Educação), dez cursos apresentam o maior número de ofertas de auxílios.

Na terceira posição está o curso de pedagogia, com 11.339 bolsas - das quais 4.277 vagas são integrais e 8.875 parciais. Educação física surge na quarta posição, com 6.063 vagas integrais e 2.876 parciais, totalizando 8.939 bolsas. E completando os cincos primeiros cursos está psicologia, com 8.547 bolsas ao todo -sendo 3.066 integrais e 5.481 parciais.

O curso de análise e desenvolvimento de sistemas ocupa a sexta posição, com 6.108 bolsas integrais e 2.061 parciais, totalizando 8.169. Em seguida aparece o curso de ciências contábeis, que soma 7.912 bolsas no total.

Enfermagem está na oitava colocação na lista dos cursos com mais bolsas disponíveis pelo Prouni, com 7.283 vagas, sendo 2.992 integrais e 4.291 parciais. Logo após aparece engenharia civil, com 2.510 bolsas integrais e 4.076 parciais, totalizando 6.586. Fechando a lista dos dez cursos com maior oferta está gestão de recursos humanos, com 4.108 vagas totalmente custeadas e 2.078 parciais, no total de 6.186.