Eventos recordes de seca ocorreram nos últimos dois anos, diz ONU

No México, a seca afetou 67% do território em setembro de 2023, e a maioria dos reservatórios do país ficou abaixo da metade da capacidade em junho daquele ano. O relatório afirma que práticas antes consideradas viáveis, como o acordo de compartilhamento de água com os Estados Unidos em vigor desde 1944, podem não ser mais adequadas no cenário atual de mudanças climáticas.

No continente africano, cinco anos seguidos de poucas chuvas na Etiópia, na Somália e no Quênia provocaram uma seca histórica em janeiro de 2023, a maior no Chifre da África em 70 anos. A falta de água atingiu as usinas hidrelétricas instaladas no rio Zambeze, fazendo com que Zimbábue e Zâmbia aumentassem o uso de carvão em 2024 para driblar a falta de energia.

"É preocupante, porque as empresas mineradoras são de países estrangeiros, o que pode aumentar o risco de práticas exploratórias ?além do uso do próprio carvão, que polui ainda mais a atmosfera e contribui para o aquecimento global que intensifica as secas", diz Guastello.