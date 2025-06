Em 9 dias, São Paulo tem 125 ataques a ônibus sem reivindicação

Passageiros também já testemunharam os atos de vandalismo. A corretora Francisca Félix, 38, aguardava no terminal Princesa Isabel, nas imediações da cracolândia, quando conversou com a reportagem. Ela disse que o temor de estar em um ônibus alvo de ataque tem causado ansiedade, mas que precisa usar o transporte público. "É preciso providência. Medo de ser atingida no ônibus. Medo de machucarem a gente".

Na fila para embarcar em um coletivo no Parque Dom Pedro, o churrasqueiro Wellington Bertazo, 48, disse já ter sido vítima da violência no transporte público. Há cerca de quatro anos ele estava dentro de um veículo na zona leste quando um homem entrou com um galão com combustível. "Você não tem segurança dentro do ônibus".

O cenário atual fez com que o presidente em exercício do sindicato dos motoristas de São Paulo, Valdemir dos Santos Soares, encaminhasse um ofício na terça-feira (24) para o secretário da Segurança Pública Guilherme Derrite, em que pede uma reunião presencial entre os dois para tratar sobre o tema.