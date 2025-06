TCE critica isenções sob Tarcísio e vê falta de transparência

Benefícios tributários são isenções, reduções de alíquotas ou concessões de créditos de ICMS que favorecem setores específicos da economia.

No ano passado, o governo lançou um programa chamado "São Paulo na Direção Certa", que tinha como um dos pilares a revisão de todos os benefícios tributários vigentes no estado. Tarcísio costuma tratar do programa como exemplo da austeridade de sua gestão em eventos com investidores.

Em balanço divulgado no fim do ano, o governo afirmou que analisou 263 benefícios, determinando o fim de 84. Essa revisão seria responsável por uma redução de 15% do total de renúncia fiscal de São Paulo, o equivalente a R$ 10,5 bilhões.