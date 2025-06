Pai de Juliana se manifesta pela 1ª vez sobre perda da filha

Juliana morreu após cair de um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, um dos vulcões mais altos da Indonésia, localizado na ilha de Lombok. Ela estava desaparecida desde sábado (21), quando sofreu o acidente. As equipes de resgate localizaram seu corpo nesta terça, a cerca de 600 metros abaixo da trilha, em área de difícil acesso.

Manoel embarcou para a Indonésia no mesmo dia em que a morte foi confirmada. Ele partiu de Lisboa com esperança de acompanhar o resgate da filha com vida, mas já recebeu a notícia do óbito durante o trajeto. O voo teve ainda atrasos por conta do fechamento do espaço aéreo do Catar, em decorrência dos conflitos no Oriente Médio, o que dificultou sua chegada ao país asiático.

Antes da viagem, Manoel compartilhou na internet: “Graças a Deus, nós estamos embarcando agora para Bali. Estamos prestes a entrar no avião. Quero pedir a vocês que continuem orando pela Juliana, pelo resgate dela, para que ela possa voltar conosco para o Brasil bem”.