USP vai participar do Enade a partir deste ano, decide conselho

A partir deste ano, a USP (Universidade de São Paulo) participará do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), que avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação no Brasil.

A adesão foi aprovada pelo Conselho Universitário em reunião realizada nesta terça-feira (24). A instituição levou 21 anos para entrar na avaliação.

"A USP, no passado, promoveu discussões e optou por não participar do Enade. Por isso, gostaria que este fosse um processo muito discutido com a comunidade acadêmica e isso foi feito pela Pró-Reitoria de Graduação. Entendo que a USP, que é uma das universidades mais importantes do Brasil, deve ser um parâmetro de qualidade na graduação, assim como o é na pós-graduação, por meio da avaliação da Capes", diz o reitor Carlos Gilberto Carlotti Junior.