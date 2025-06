Sobe para 146 número de cidades do RS afetadas por chuvas; VÍDEO

O nível do lago atingiu 3,27 metros às 9h15 desta terça, cima da dos 3,2 metros registrados há dois dias. O local está em cota de alerta após enchentes nos principais afluentes. A cota de inundação é 3,6 metros, mas não há expectativa que o Guaíba chegue a esse nível. O recorde foi atingido em maio de 2024: 5,35 metros.

Nesta semana, as chuvas devem dar espaço a uma massa de ar polar que traz uma queda brusca nas temperaturas ?nesta terça-feira foi registrada a mínima do ano no Brasil, -8,2ºC, em Urupema (SC).