Veja o que se sabe sobre acidente com balão que deixou 8 mortos

"O que eu vejo é um indicativo de responsabilidade por parte do piloto. Ele não poderia ter abandonado o balão. Diante de um cenário como esse, ele seria responsabilizado dolosa ou culposamente pelas consequências, que são as mortes e as lesões nas vítimas", disse o delegado-geral.

O que aconteceu com os passageiros?

O Corpo de Bombeiros Militar de SC, acionado pouco depois das 8h, encontrou a estrutura do cesto em chamas, na lateral da via PRG-411, em um barranco, próximo à Igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro Cachoeira. Os bombeiros eliminaram o incêndio no solo com cerca de 500 litros de água.

Dentro do cesto foram identificadas três vítimas e, fora dele, ao lado, mais uma vítima, todas sem sinais vitais e com carbonização parcial dos corpos.