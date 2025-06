Escondido em bunker, líder do Irã prepara sucessão

Em meio à intensificação do conflito com Israel, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, de 86 anos, selecionou três nomes para sucedê-lo no comando do regime. A informação foi revelada pelo New York Times, com base em fontes ligadas ao governo iraniano.

Leia mais: Rússia adverte que EUA não apoiem Israel militarmente contra Irã

Segundo o jornal, Khamenei está escondido num bunker desde o início dos bombardeios israelenses, comunicando-se apenas por um assessor de confiança. O paradeiro exato não foi confirmado oficialmente, mas opositores afirmam que ele estaria num abrigo subterrâneo em Lavizan, bairro ao norte de Teerã.